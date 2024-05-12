Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Овечкин раздавал автографы, чирлидерши зажигали на паркете. Фото с матча ЦСКА — «Зенит»

Овечкин раздавал автографы, чирлидерши зажигали на паркете. Фото с матча ЦСКА — «Зенит»
Комментарии

12 мая в Москве на площадке «Мегаспорта» в полуфинальном матче серии Единой Лиги ВТБ «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 91:73 в пользу команды гостей. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.

Стоит отметить, что перед началом матча нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл автограф-сессию для болельщиков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android