Овечкин раздавал автографы, чирлидерши зажигали на паркете. Фото с матча ЦСКА — «Зенит»

12 мая в Москве на площадке «Мегаспорта» в полуфинальном матче серии Единой Лиги ВТБ «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 91:73 в пользу команды гостей. Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Следующая встреча серии пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Напомним, противостояние длится до четырёх побед. В другом полуфинале «Локомотив-Кубань» ведёт со счётом 2-1 в паре с казанским УНИКСом.

Стоит отметить, что перед началом матча нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл автограф-сессию для болельщиков.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.