«Бостон» вышел в третий подряд финал конференции в плей-офф НБА

Закончился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 113:98. Благодаря этой победе «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции плей-офф НБА (4-1 в серии).

Таким образом, «Бостон» выдал самую длинную серию в истории франшизы за 36 лет. Последняя серия «Селтикс» состоялась в период с 1984 по 1988 годы, тогда у команды было пять выходов в финал Восточной конференции подряд.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

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