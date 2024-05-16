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«Бостон» вышел в третий подряд финал конференции в плей-офф НБА

«Бостон» вышел в третий подряд финал конференции в плей-офф НБА
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Закончился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 113:98. Благодаря этой победе «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции плей-офф НБА (4-1 в серии).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 98
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Хорфорд - 22, Уайт - 18, Холидэй - 13, Браун - 11, Притчард - 11, Корнет - 8, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, Моррис - 25, Страс - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 9, Окоро - 5, Уэйд - 3, ЛеВерт, Томпсон, Ньянг, Джонс, Аллен, Митчелл

Таким образом, «Бостон» выдал самую длинную серию в истории франшизы за 36 лет. Последняя серия «Селтикс» состоялась в период с 1984 по 1988 годы, тогда у команды было пять выходов в финал Восточной конференции подряд.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

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