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Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс, результат матча 16 мая 2024, счёт 113:98, 5-й матч 2-го раунда плей-офф НБА

«Бостон» обыграл «Кливленд» и стал первым финалистом Восточной конференции НБА
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Закончился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 113:98.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 98
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Хорфорд - 22, Уайт - 18, Холидэй - 13, Браун - 11, Притчард - 11, Корнет - 8, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, Моррис - 25, Страс - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 9, Окоро - 5, Уэйд - 3, ЛеВерт, Томпсон, Ньянг, Джонс, Аллен, Митчелл

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 25 очков, девять подборов и девять передач. Его партнёр по команде центровой Эл Хорфорд отметился дабл-даблом: 19 очков и 15 подборов. Лучшим в «Кливленде» стал форвард Маркус Моррис, который набрал 25 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона», благодаря чему «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции плей-офф НБА. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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