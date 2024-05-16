«Бостон» обыграл «Кливленд» и стал первым финалистом Восточной конференции НБА

Закончился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 113:98.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 25 очков, девять подборов и девять передач. Его партнёр по команде центровой Эл Хорфорд отметился дабл-даблом: 19 очков и 15 подборов. Лучшим в «Кливленде» стал форвард Маркус Моррис, который набрал 25 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона», благодаря чему «Селтикс» вышли в финал Восточной конференции плей-офф НБА. Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» финишировал на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Кливленд» закончил сезон на четвёртом месте Востока.

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