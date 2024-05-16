Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 16 мая
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Сегодня, 16 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 16 мая
- «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:98.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 92:104.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление тяжёлого форварда «Кливленда» Эвана Мобли. На его счету 33 очка, семь подборов и четыре результативные передачи.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 31 очко, совершил 10 подборов и отдал 11 передач.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
113 : 98
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Хорфорд - 22, Уайт - 18, Холидэй - 13, Браун - 11, Притчард - 11, Корнет - 8, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, Моррис - 25, Страс - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 9, Окоро - 5, Уэйд - 3, ЛеВерт, Томпсон, Ньянг, Джонс, Аллен, Митчелл
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
92 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 13, Дорт - 12, Уильямс - 12, Гидди - 11, Джо - 6, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уиггинс - 2, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Джонс - 19, Ирвинг - 12, Лайвли - 11, Вашингтон - 10, Гэффорд - 9, Грин - 5, Хардуэй-младший - 5, Харди - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Моррис
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