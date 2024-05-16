Сегодня, 16 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 16 мая

«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 113:98.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 92:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление тяжёлого форварда «Кливленда» Эвана Мобли. На его счету 33 очка, семь подборов и четыре результативные передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 31 очко, совершил 10 подборов и отдал 11 передач.