«Барыс» — «Торпедо»: прогноз и 4 ставки на матч Кубка Гагарина

В 12 из последних 14 очных встреч «Барыса» и «Торпедо» побеждал именно тот, кто играл дома.

«Барыс» — «Торпедо»

Ставки: гол в первые 9 минут за 2.00, победа «Барыса» в первом периоде за 2.31, победа «Барыса» с форой (-1) за 1.99, ИТБ 3 шайб «Барыса» за 1.89.

Если закрыть глаза на вывеску и сосредоточиться исключительно на хоккее, именно эта серия рискует оказаться самой бодрой в первом раунде плей-офф. Разумеется, пары «Авангард» — «Ак Барс» или «Металлург» — «Салават» приковывают к себе дополнительное внимание по вполне понятным причинам, но есть подозрение, что настоящее торжество искреннего и яркого хоккея ожидает нас именно здесь.

Обе команды любят идти вперёд большими силами и совсем не склонны действовать по счёту или сушить игру. Активные подключения защитников, постоянное давление и нацеленность на ворота обещают нам мощную и непредсказуемую серию, в которой может случиться всё что угодно.

Один из ключевых моментов здесь — вратарские бригады. И у тех и у других не всё гладко на последнем рубеже, но Хенрик Карлссон в целом имеет преимущество перед Барри Брастом. В долгой серии (трудно поверить, что выяснение лучшего пройдёт в одну калитку — соперники стоят друг друга) это наверняка скажется и выйдет нижегородцам боком.

Опытный канадец всегда отличался нестабильностью. Атака «Барыса» непременно обеспечит Брасту стабильно высокий уровень нагрузки, а в серии двух атакующих команд надёжность и спокойствие голкиперов важны вдвойне. Браст — куражный вратарь, который в какой-то момент наверняка поймает волну и вытащит для «Торпедо» в одиночку как минимум одну игру.

И всё же для прохода «Барыса» этого как-то маловато. «Олени» слишком часто придумывают себе трудности на ровном месте, а потому им нужен стабильно подтаскивающий вратарь. Которого у Дэвида Немировски сейчас просто нет. На дистанции в пять-шесть матчей этот фактор точно напомнит о себе. Карлссона тоже нельзя назвать голкипером без слабых мест, но «бабочки» он всё же пускает реже.

Второй важный момент — спецбригады, роль которых в плей-офф традиционно возрастает. У астанинцев лютое большинство (23,1%, топ-5 в КХЛ), а «Торпедо» по реализации лишнего идёт лишь на 15-й строчке. Нижегородцы склонны к фолам (второе место по числу штрафных минут в «регулярке»), а встреча пройдёт в Казахстане.

В теории это позволяет хозяевам рассчитывать на пару свистков в свою пользу в пограничных ситуациях. Без нарушений за шустрыми игроками «Барыса» не угнаться, а меньшинство у нижегородцев посредственное. Пожалуй, свой дежурный гол в большинстве астанинцы наверняка оформят.

Третий фактор в пользу подопечных Андрея Скабелки — свежесть. Клуб из Казахстана досрочно обеспечил себе второе место в конференции и провёл трёхматчевое турне по Дальнему Востоку в экспериментальном варианте. «Торпедо», впрочем, тоже смогло расслабиться в двух последних встречах «регулярки», но там состав был ближе к оптимальному.

Наконец, никто не отменял значимость своего льда. В 12 из последних 14 очных поединков «Барыса» и «Торпедо» побеждал именно тот, кто играл дома. Отдохнувшие астанинцы должны начать встречу агрессивно, а потому стоит присмотреться к варианту «гол в первые 9 минут» за 2.00. Ставка пожёстче — «победа хозяев в первом периоде» за 2.31.

Преимущество подопечных Скабелки осязаемо, так что поставить на их победу — вполне логичный шаг. Лобовая П1 оценена в 1.75, при желании можно докупить фору: "-1" идёт за 1.99, а "-1,5" — за 2.22. Немировски редко тянет со снятием вратаря при минимальном отставании, что повышает вероятность гола в пустые ворота.

Кроме того, следует рассмотреть ИТБ 3 шайб «Барыса» за 1.89. 4:1, 5:6 (ОТ), 4:3 (ОТ), 4:2 — вот как заканчивались предыдущие матчи астанинцев с «оленями». Меньше трёх они не забивают, а нестабильная вратарская линия гостей повышает шансы на успех.

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