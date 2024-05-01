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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на пятый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 1.83.

У «Кингз» был предельно конкретный план на четвёртый матч с «Ойлерз» — плотно защищаться, попытаться замедлить нападение «Эдмонтона» и ограничить его лидеров в действиях. В целом миссия была выполнена. Подопечные Криса Ноблоха нанесли всего лишь 13 бросков в створ ворот. Это очень странно, учитывая, как агрессивно действуют в нападении Макдэвид, Драйзайтль и Хайман.

«Лос-Анджелес» играл с позиции силы, мощно продавливая защиту «Эдмонтона». В итоге Скиннеру пришлось отразить 33 броска. Но пробить голкипера так и не получилось. В итоге «Ойлерз» одержали ещё одну победу. На этот раз со скромным счётом 1:0.

Удивительно, что даже такая классная стратегия, которая в принципе срабатывала, не помогает выиграть у «Эдмонтона». У «Кингз» могут просто опуститься руки. Психологическое состояние команды будет явно не на лучшем уровне. У «Ойлерз» гораздо больше шансов выиграть и закрыть серию. Поэтому мы предлагаем ставку на победу «Эдмонтона», который к тому же будет играть дома. Коэффициент – 1.83.

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