«Барыс» — «Торпедо». Прогноз: нижегородцы вновь покинут Астану ни с чем

6 марта в Астане местный «Барыс» проведёт пятый матч серии Кубка Гагарина с «Торпедо». Ставки экспертов оправдались — соперники стоят друг друга и выдают один крутой матч за другим.

Анализ матча «Барыс» — «Торпедо»(06.03.2019)

В первом матче «Барыс» развернул игру с 0-1 на 4-1, причём сделал это с видимой лёгкостью. Таким образом, Астана подтвердила свои, и без того высокие, претензии на выход в следующий раунд. «Торпедо» был с этим категорически не согласен. Ещё до истечения середины второго матча нижегородцы устроились на преимущество в 4 шайбы (4-0).



Кто бы мог подумать, что «Барыс» сможет развернуть и эту игру. Ничья в основное время и победа Астаны в овертайме. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Отдать игру с 4:0 — это очень сложно психологически. Победа с 0:4 даёт дополнительный заряд уверенности в себе.



«Барыс» до начала серии считался у букмекеров фаворитом. После двух волевых побед Астаны сложно было разглядеть хоть какие-то шансы для Нижнего Новгорода. Если «Торпедо» не хватает гандикапа в 4 шайбы, то на что они вообще могут рассчитывать? Появилось опасение за психологическое состояние нижегородской команды. Сложно поверить в себя после таких обидных поражений.

В нижегородских встречах сюжет матчей изменился с точностью до наоборот. Торпедовцы поняли, что открывать счет в игре — это путь к поражению. Поэтому не форсируя события и дождавшись гола соперника, «Торпедо» включилось в игру и отправило в ворота соперника 3 шайбы. Перед стартом четвертого матча среди болельщиков гуляла шутка о том, что для полной аналогии с матчами в Астане, «Торпедо» нужно выиграть матч с 0:4. Нижегородцы решили не рисковать так сильно и ограничились только 0:3. Далее по плану — победа «Торпедо» в овертайме.



Зрелищная серия, даже при 0:4 не возникает желания закончить просмотр матча. Ни в одной игре не победил тот, кто открыл счёт. Даже преимущество в 3-4 шайбы не даёт гарантии успеха. Пока получается наоборот, большое гандикап — это гарантия поражения. Серия переехала в Астану. «Барысу» вновь нужно доказывать статус фаворита и обязательно забирать домашнюю игру. Все матчи, особенно домашние, Астана начинает очень мощно. Во всех стартовых отрезках «Барыс» перебросал «Торпедо».

В домашних встречах 17-10 и 11-3, на выезде — 8-6 и 15-10. Вряд ли что-то сильно изменится в сегодняшнем матче. Мотивации у «Барыса» стало еще больше, поэтому можно не сомневаться в привычном стартовом натиске Астаны.

Ставка на матч «Барыс» — «Торпедо»

В отличие от остальных серий первого раунда плей-офф, преимущество домашнего льда в матчах «Барыса» и «Торпедо» оправдывается на все 100%. Во всех матчах побеждали хозяева. «Барысу» пора заканчивать эти «хоккейные качели». Необходимо сыграть уверенно весь матч, а не только первую или вторую половину встречи. Сегодня закончится серия волевых побед. Астана откроет счёт и доведёт дело до победы.



Ставка №1: победа «Барыса» с форой (-1) за коэффициент 1.90.



Ставка №2: победа «Барыса» по броском в створ ворот «Барыс» с форой (-3.5) в 1-м периоде за 1.72.

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