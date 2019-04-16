«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Чакыр не останется на втором плане

17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «горожан» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.32.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (17.04.2019)

У «Манчестер Сити» было всё, чтобы получить комфортное преимущество в дебюте игры, но Серхио Агуэро не забил пенальти. В дальнейшем хозяева владели территорией, вот только с одним попаданием в створ за 90 минут рассчитывать на хороший результат как минимум странно. Подходов и остроты было достаточно, но с завершением дела обстояли грустно.

«Сити» не просто проиграл — он ещё и не смог забить на чужом поле. Теперь у «Тоттенхэма» все карты на руках: одна успешная контратака — и сопернику нужно забивать не меньше трёх раз. «Горожанам» это, разумеется, по силам, но на фоне высочайшего давления и цены ошибки забить три на заказ — задача сложная. Тем более в ворота команды Маурисио Почеттино.



«Шпоры», скорее всего, сыграют в два опорника по схеме 4-2-3-1 и ни на какой контроль мяча претендовать не будут. Связка Сиссоко и Уинкса в центре поля своё дело знает, Эриксен и Алли тоже в порядке. Травма Гарри Кейна — огромная потеря, но и без него нападение «Тоттенхэма» кое на что способно.



Сон — великолепный вариант для контратак, на пространстве он может убежать или оставить в дураках кого угодно. Помогать ему, видимо, отправится Лукас Моура. Он набрал отличную форму и тоже силён при быстрых наскоках на ворота соперника. В случае потерь в центре поля у «Сити» будут проблемы.



С учётом высокого риска контратак «горожане» вряд ли бросятся вперёд большими силами. Скорее всего, подопечные Хосепа Гвардиола будут действовать осмотрительнее: планомерное давление, ширина на флангах и много передач в штрафную. С учётом шустрых вингеров «Сити», обилия прострелов, высокой плотности у ворот и использования VAR стоит подумать о пенальти за 3.05.



Вариант попроще — ИТМ 2,5 углового «Тоттенхэма» за 1.91. «Шпоры» редко будут владеть мячом и постараются действовать вертикальнее, чтобы доходить до ударной позиции за 2-3 передачи. Большого числа корнеров у ворот Эдерсона ждать не приходится. Можно взять и П1 по угловым с форой "-3,5" за 1.80.



Судит турок Джюнейт Чакыр, время от времени выдающий настоящие фокусы. В шести матчах сезона у него 27 «горчичников» и четыре пенальти, а встреча едва ли получится спокойной. ТБ 5 ЖК идёт за 1.88, при желании можно подумать о ИТБ 2,5 ЖК «Сити» за 2.38: остановить контратаки Сона и Лукаса без фолы редко кому удаётся. Опасно, зато коэффициент хороший.



Проход «Ман Сити» мы бы взяли, в конце концов, в четырёх домашних матчах этого розыгрыша команда Хосепа Гвардиолы забила 16 голов. Но за такой коэффициент (1.60-1.66) хочется чего-то понадёжнее. Поражение на прошлой неделе в Лондоне стало пятым разом, когда «Сити» не смог обыграть английского соперника в еврокубках. Пожалуй, даже П2 с форой "+1,5" за 1.99 на таком фоне выглядит симпатичнее.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

Судит турок Джюнейт Чакыр, который редко остаётся в тени. В шести матчах сезона у него 27 «горчичников» и четыре пенальти, а ведь встреча едва ли получится спокойной. Проверим ИТБ 2,5 ЖК «Сити» за 2.38: остановить контратаки Сона и Лукаса без фолы редко кому удаётся. Пенальти за 3.05 — точно неплохо.



Также возьмём ИТМ 2,5 углового «Тоттенхэма» за 1.91. «Шпоры» редко будут владеть мячом и постараются действовать вертикальнее, чтобы доходить до ударной позиции за 2-3 передачи. Если МС не поведёт 2:0 в первом тайме, шансы на проход кажутся неплохими.



Ставка №1: пенальти за 3.05.



Ставка №2: ИТБ 2,5 ЖК «Сити» за 2.38.



Ставка №3: ИТМ 2,5 углового «Тоттенхэма» за 1.91.

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