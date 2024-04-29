«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.

В последних двух турах в чемпионате России «быки» победили «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). В обеих встречах они продемонстрировали очень классный доминирующий и атакующий футбол. Краснодарцы просто смяли соперников. Суммарно в двух играх они нанесли 31 удар, 13 из них пришлись в створ.

Отставание от лидирующих петербуржцев сократилось до одного очка. Уменьшение расстояния должно воодушевить краснодарцев ещё сильнее. Поставить на то, что они обыграют «Крылья Советов», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Две последние очные встречи закончились именно так.

Качество футбола самарцев упало не только из-за Никиты Салтыкова, но и из-за большого количества кадровых потерь. Предстоящую встречу пропустят важные футболисты самарцев, в частности под вопросом участие Бенхамина Гарре. Лучший дриблёр и лидер команды вернётся в состав не ранее чем к встрече 27-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Крылья Советов» ослаблены травмами. До сих пор им удавалось зацепиться за результат, но где-то помогало везение. Мусаев нашёл для «Краснодара» наиболее эффективную игру. Чёрно-зелёные доминируют, много забивают и на всех парах идут к победе в РПЛ. Достаточно дождаться ещё одной ошибки «Зенита», не оступиться самим — и золото в кармане.