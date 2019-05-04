ЦСКА — «Динамо». Прогноз: «армейцы» одолеют неудобного соперника

5 мая в матче 27-го тура РПЛ ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» сыграет с московским «Динамо». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу красно-синих предлагаются с коэффициентом 1.81.

ЦСКА — «Динамо М» (05.05.2019)

ЦСКА нужно срочно спасать сезон. Весной команду сильно штормит: в девяти матчах после возобновления чемпионата одержано четыре победы, причём в некоторых случаях «армейцам» откровенно повезло. Поражение от «Краснодара» отбросило красно-синих за пределы первой тройки.

Речи о прямом попадании в Лигу чемпионов практически не идёт, «Локомотив» оторвался на пять очков. Даже путёвка в квалификацию главного клубного турнира Европы станет хорошим результатом: «быки» имеют в запасе два очка, а календарь у москвичей не сахар. «Динамо», «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов» — споткнуться совсем нетрудно.

Единственный плюс заключается в том, что ЦСКА три из четырёх оставшихся матчей проведёт на своём поле, а «Краснодар» — на выезде. В остальном положение незавидное, после невынужденных очковых потерь в матчах с «Уфой» и «Оренбургом» нужно штамповать победы и оказывать давление на «Краснодар» в надежде на его осечку.

У «Динамо» тоже достаточно хлопот, пусть и иного толка. Победу над «Ахматом» в минувшем туре добыть не удалось (хотя моментов хватало), а потому перспектива стыковых матчей продолжает нависать. На сегодня занимающие 13-ю строчку в турнирной таблице «Крылья Советов» отстают от бело-голубых лишь на два очка.

Подопечные Дмитрия Хохлова показывают неплохую игру и осложняют жизнь любому, но из-за жутких проблем с реализацией недобрали заметное количество очков. С блеклым и скучным футболом такое «Динамо» не обыграть, так что ЦСКА надо перебороть весеннюю нестабильность и выдать цельные 90 минут. Иначе вероятность победы будет невелика.

Вдобавок ко всему ЦСКА не лучшим образом действует дома (20 очков в 12 встречах — для топ-клуба скромновато) и часто теряет очки с бело-голубыми: уже три матча без побед (0:0, 1:2 и 0:0). И всё же склоняемся к успеху хозяев. Мотивация простая — «армейцы» крайне редко выдают две слабых игры подряд, потому что Виктор Гончаренко хорошо проводит работу над ошибками.

П1 за 1.81 — вполне нормально. Любители вариантов посмелее могут рассмотреть П1 в 1-2 мяча за 2.08 и П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.21. Также здорово смотрится П2 по жёлтым карточкам за 1.84. У ЦСКА в среднем 1,81 «горчичника», у бело-голубых — 2,62. Брать верх по ЖК опасно, так как судит Сергей Карасёв.

Ставки на матч ЦСКА — «Динамо М»

ЦСКА не лучшим образом действует дома и часто теряет очки с бело-голубыми: уже три матча без побед (0:0, 1:2 и 0:0). И всё же склоняемся к успеху хозяев. Мотивация простая — «армейцы» крайне редко выдают две слабых игры подряд, потому что Виктор Гончаренко хорошо проводит работу над ошибками.

Ставка №1: победа ЦСКА и тотал меньше 3,5 мяча за 2.21.

Ставка №2: победа «Динамо» по жёлтым карточкам за 1.84.

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