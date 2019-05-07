«Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон поможет Почеттино отжечь в Амстердаме

8 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» на стадионе «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)» сыграет с «Тоттенхэмом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу голландского клуба предлагаются с коэффициентом 2.18.

«Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (08.05.2019)

Победа голландцев в первом матче более чем заслуженна, но принципиально разное качество игры в каждом из таймов немного напрягает. Первые 30-35 минут подопечные Эрика тен Хага провели восхитительно, а потом заметно подсели. «Тоттенхэм» поддавил перед перерывом и вёл игру во втором тайме.

Другое дело, что без Кейна и Сона ничего толкового лондонцы не создали. Даже во втором тайме лучший момент (попадание в штангу из убойной позиции) был именно у «Аякса», то есть инициатива «Тоттенхэма» ни к чему не привела. Одно попадание в створ, парочка плотных дальних ударов и несколько неплохих подходов — вот, собственно, и всё.

В Амстердаме Сон Хын Мин сыграет, так что ожидать от «шпор» той же рафинированности в атаке не стоит. Юркий кореец отлично ищет и создаёт пространство. Неделю назад его команде этого сильно не хватало, зато теперь есть все предпосылки для прогресса и увеличения давления на оборону оппонента.

Второй момент — перед стартовой встречей «Аякс» имел трое лишних суток на восстановление, а теперь обойдётся без форы. 4 апреля лондонцы уступили «Борнмуту» в АПЛ (0:1), а голландцы на следующий день основным составом обыграли «Виллем II» (4:0) в финале Кубка Нидерландов.

И последнее — ужасная оборона при стандартах. Неделю назад ТТХ несколько раз выходил на ударную позицию после банальных забросов со штрафных чуть ли не от середины поля. В Лондоне с реализацией у англичан было так себе, но стабильное создание остроты со стандартов будет для «шпор» большим подспорьем.

В эру Лиги чемпионов команды 17 раз начинали полуфинал с поражения на своём поле, и лишь однажды проигравший пробился в финал. Это был «Аякс»: в сезоне-1995/96 он прошёл «Панатинаикос» (0:1 дома, 3:0 в гостях). Если же брать не только полуфинал, а вообще плей-офф Лиги чемпионов, то команды проходили дальше после домашнего поражения четыре раза. Дважды это произошло в текущем сезоне.

С учётом перечисленных факторов стоит рассмотреть проход ТТХ за 3.66. Забить такому «Аяксу» более чем реально, а дальше любая победа в один мяч будет в пользу гостей. П2 за 3.38 на случай 1:0 и поражения вне основного времени — тоже здорово. Правда, «Тоттенхэм» проиграл все три двухматчевых противостояния, в которых уступал в первом матче на своём поле.

Зато «Аякс» в пяти поединках с англичанами одержал всего одну победу (ничья и три поражения). Кроме того, в плей-офф Лиги чемпионов голландцы не могут победить дома уже в семи матчах — четыре ничьи и три неудачи. Последнюю победу в родных стенах они одержали в 1996 году над дортмундской «Боруссией» (1:0).

По ходу плей-офф текущего турнира «Аякс» проиграл дома «Реалу» (1:2) и разошёлся миром с «Ювентусом» (1:1). «Тоттенхэм» в Нидерландах ещё не проигрывал — две победы и две ничьи. Разумеется, шансы хозяев выше, но 3.66 при дефиците в один мяч всё же многовато.

Вариант попроще — ИТБ 1 мяча «шпор» за 1.69. «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» забивал во всех пяти гостевых встречах нынешнего розыгрыша турнира. Также можно рассмотреть ИТБ 3,5 удара ТТХ в створ за 1.73 или даже П2 по ударам в створ за 3.24. Норма подопечных Маурисио Почеттино — 4,83 попадания в створ, а на выезде вообще 6,25.

Ставки на матч «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур»

Стоит рассмотреть проход ТТХ за 3.66. Забить такому «Аяксу» более чем реально, а дальше любая победа в один мяч будет в пользу гостей. П2 за 3.38 на случай 1:0 и поражения вне основного времени — тоже здорово. Разумеется, шансы хозяев выше, но для дефицита в один мяч коэффициент недурен.

Вариант попроще — ИТБ 1 мяча «шпор» за 1.69. «Аякс» пропустил шесть раз в трёх предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов, а «Тоттенхэм» забивал во всех пяти гостевых встречах нынешнего розыгрыша турнира.

Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Тоттенхэма» за 1.69.

Ставка №2: победа «Тоттенхэма» по ударам в створ за 3.24.

Ставка №3: победа «Тоттенхэма» за 3.38.

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