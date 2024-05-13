«Фиорентина» — «Монца»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Монца».

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1.5) за 2.45.

«Фиорентина» проводит хороший сезон, но эта оценка в большей степени относится к Лиге конференций. «Лилии» в полуфинале прошли бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1) и вновь получили шанс выиграть престижный трофей. В Серии А «Фиорентина» не так продуктивна. Команда нестабильна и чередует яркие матчи с провалами.

У «Фиорентины» есть вполне рабочие шансы занять восьмое место. По этой причине результат игры с «Монцей» очень важен. В свою очередь, бело-красные заслуживают высокой оценки за сезон. Несмотря на довольно средний состав, они уверенно сохранили прописку в Серии А, избежав изматывающей борьбы за выживание. После 35 матчей «Монца» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда забивала гораздо чаще. Но 38 голов тоже неплохой показатель для клуба такого уровня. Главный конструктор атак Андреа Кольпани выкладывается по максимуму, но его усилий часто не хватает. Полузащитник забил восемь мячей и сделал четыре голевых паса, но его слабо поддерживает команда.

В последнее время у «Монцы» наблюдается явный спад, который коснулся физической формы и игры в защите. Этим легко можно объяснить шестиматчевую безвыигрышную серию бело-красных. Наставник «Монцы» предпринимает все возможные меры, но безрезультатно.

«Лилии» получили положительный импульс после выхода в финал Лиги конференций. Да и в целом их игра в матче с «Брюгге» была весьма качественной по содержанию. «Монца» довольно сильно сдала в последнее время и вряд ли выдержит давление. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Фиорентины» с форой (-1.5) за 2.45.