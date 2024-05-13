«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.82.

Сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице, но у них есть игра в запасе. Если выиграют все оставшиеся до конца сезона встречи, то гарантированно финишируют на второй строчке. Календарь на оставшуюся часть сезона у каталонцев не слишком трудный. Самый сложный матч — грядущий. Все остальные соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. К встрече с «Реалом Сосьедад» ведущие футболисты «Барселоны», в особенности Роберт Левандовски, должны подойти в лучшей форме.

«Реал Сосьедад» очень классно начал сезон. Он зацепился за хорошие результаты во встречах с сильными соперниками и навязал им серьёзную борьбу. Иманол Альгуасиль очень порадовал. Его подопечные демонстрировали красивый атакующий футбол и в то же время компактно оборонялись.

Выбили бело-голубых из колеи травмы. Во второй половине сезона вся их привлекательность сошла на нет. Подопечные Альгуасиля выиграли только 6 из 15 последних матчей в Примере, а также четыре раза сыграли вничью. Практически все очки они набрали во встречах с андердогами.

До сих пор у «Реала Сосьедад» много кадровых потерь. Показать максимум им будет сложно. В связи с этим предлагаем поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.82. Шесть из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом. То, что игра состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», повышает шансы сине-гранатовых на победу. Каталонцы потеряли очки только в 4 из 17 домашних матчей в чемпионате Испании.