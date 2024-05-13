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Германия — Швеция: ставка Анатолия Емелина на игру хоккейного ЧМ-2024

Германия — Швеция: ставка Анатолия Емелина на игру хоккейного ЧМ-2024
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Германия – Швеция.

Ставка: победа Швеции с форой (-2.5) за 1.97.

«Похоже, что на Германию теперь все настраиваются очень серьёзно. Всё же Харольд Крайс и его команда являются серебряными призёрами прошлогоднего чемпионата мира. Но у этого успеха есть и оборотная сторона медали. Вот во втором матче немцы и нарвались на сборную США, проиграв ей со счётом 1:6. Шайба Ясина Эхлиза их явно не спасла. Думается, что и шведы будут настроены весьма решительно. К тому же в трёх последних очных встречах немцы давали шведам настоящий бой. В 2018-м на Олимпиаде скандинавы сначала выиграли 1:0, но затем в четвертьфинале шведы опять не смогли преодолеть своё проклятье ОИ, уступив немцам 3:4 в овертайме. Ну а на прошлогоднем ЧМ Швеция опять взяла верх минимально – 1:0.

«Тре Крунур» под руководством Сэма Халлама текущий мировой форум начали ударно – победы над США (5:2) и Польшей (5:1). Маркус Юханссон, Эрик Карлссон (2+1) и Виктор Хедман уверенно набирают обороты, и встреча с теперь уже точно принципиальным соперником должна показать, насколько далеко они в этом продвинулись.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра получится отнюдь не проходной. И Швеция одержит победу. На этот раз довольно уверенную», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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