Казахстан — Латвия: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2024 по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Казахстан – Латвия.

Ставка: победа Латвии за 1.62.

«Сборная Казахстана после исторической для себя победы над Францией (3:1) затем неудачно сыграла со Словакией (2:6). И в этой встрече подопечные Галыма Мамбеталиева выглядели очень блекло. Голы Алиха Асетова и Алихана Омирбекова стали лишь слабым утешением для поклонников этой команды.

Сборная Латвии, которой руководит Харийс Витольинш, одержала две тяжёлые победы. И обе в овертайме: над Францией – 3:2 и Польшей – 5:4. Каспарс Даугавиньш по-прежнему в порядке – 2+1. Также лидерами сборной становятся братья Букартсы – Рихард и Роберт. И на данный момент у латвийцев на очко больше, чем у казахстанцев.

Между собой эти сборные играют нечасто. Если брать отрезок с 2013 года, то это происходило всего пять раз. Трижды побеждала Латвия. А на прошлом ЧМ прибалтийские хоккеисты просто разгромили Казахстан – 7:0.

На этот матч Латвия настроится по-особенному и будет играть только на победу. Латвийцы сейчас выглядят более цельной командой и одержат победу в основное время», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».