«Балтика» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Калининграде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак».

Ставка: проход «Балтики» за 2.75.

«Команда Сергея Игнашевича показывает довольно противоречивую игру. Сам футбол от «Балтики» зачастую привлекает и нейтрального болельщика. Команда грамотно выстроена, много забивает, вот только добиваться нужных результатов получается далеко не всегда. Последние две игры калининградцы проиграли, это при том, что по ходу матча были впереди. Игра с «Уралом» была одним из главных матчей в борьбе за выживание, победа бы значительно подняла «Балтику» в турнирной таблице. Счёт открыл Виталий Лисакович, однако два последующих уральских гола не позволили балтийцам одержать важнейшую победу.

Игра с «Динамо» получилась и того драматичнее. 93 минута — «Балтика» ведёт 2:1, 97 минута — «Балтика» проигрывает 2:3. Таких обидных поражений в этом сезоне у команды набралось достаточно, поэтому Кубок — один из шансов вцепиться в удачу и не отпускать её.

«Спартак» в чемпионате не проигрывает уже пять матчей, бороться за призовую тройку будет сложно, а вот посоперничать с «Локо» за четвертную позицию можно вполне. В последней игре красно-белые разобрались с одним из претендентов на чемпионство — «Краснодаром». Удивительный по своему исполнению гол оформил Роман Зобнин. Были моменты и у «быков», но команда Мусаева в очередной раз осталась без голов, попутно серьезно усложнив себе борьбу за чемпионство.

Для «Спартака» трофей не менее важен, чем для балтийцев, однако вспомним сезон-2017/2018. «Спартак» так же уже выпал из борьбы за чемпионство, но надежда на трофей ещё была, ведь в 1/2 кубка предстояло сыграть с «Тосно». Ту игру не стереть из памяти у болельщиков красно-белых. По пенальти сильнее оказалась команда из Ленинградской области, она же в дальнейшем и победила в турнире. Предположу, что и в этот раз произойдет что-то подобное. Наш вариант — проход «Балтики» за 2,75», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».