Норвегия — Финляндия: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2024 13 мая

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Норвегия – Финляндия.

Ставка: победа Финляндии с форой (-3.5) за 2.50.

«Понятно, что в этом матче есть явный фаворит и столь же очевидный аутсайдер. Но всё же соседям по скандинавскому полуострову всегда хочется проявить себя в очном соперничестве по-особенному.

Так, сборная Финляндии выиграла у сборной Норвегии, начиная с 2008 года, десять матчей подряд с общей разницей 48-9. В последний раз это случилось на ЧМ-2022 (5:0).

На текущем мировом форуме представители «Тысячи озёр» после проигрыша по буллитам от хозяев (0:1), разгромили Великобританию – 8:0. У подопечных Юкки Ялонена особенно результативно сыграли Оливер Капанен – хет-трик, и Микаэль Гранлунд – покер из голевых передач.

А норвежцы после поражения от Швейцарии (2:5) уступили Чехии – 3:6. Но до третьего периода счёт был равным, и в целом подопечным Тобиаса Юханссона эту игру можно и нужно занести в актив. А Матс Цуккарелло сделал две голевые передачи.

Конечно, в противостоянии с Финляндией у викингов шансов на успех немного, но очень уж крупно они проиграть не должны. «Суоми» выиграет с разницей в четыре шайбы», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».