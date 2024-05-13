«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина».

Ставка: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.95.

Поражение в четвёртом матче серии не сильно расстраивает поклонников «Рейнджерс». Команда возвращается на домашний стадион, ведя в серии 3-1. К тому же четвёртую встречу подопечные Питера Лавиолетта проиграли с минимальной разницей в счёте — 3:4.

Впервые за 30 матчей в плей-офф НХЛ Игорь Шестёркин пропустил больше трёх шайб. Его высочайший уровень мастерства является одним из ключевых факторов успеха команды из Нью-Йорка. Во втором матче серии с «Каролиной» российский голкипер совершил целых 54 сейва.

Спасения 28-летнего голкипера вдохновляют его одноклубников, в частности Артемия Панарина. В восьми встречах текущего розыгрыша плей-офф он забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Забитый форвардом в овертайме третьего матча серии гол стал победным.

У «Каролины» многое не получается. Временами ей не хватает везения и собранности, а где-то проглядываются и проблемы ментального плана. Последнему очень подвержен Евгений Кузнецов, не так давно прошедший Программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

В то, что «Харрикейнз» удастся переломить ход серии, верится с трудом. У Бриндамора в распоряжении много мастеров. Только вот какое до этого дело «синерубашечникам»? Они чаще владеют инициативой и находятся в одном шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли.

Поставить на итоговую победу «Рейнджерс» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Синерубашечники» выиграли 12 из 16 последних очных встреч. Возвращение на домашний стадион даст подопечным Лавиолетта преимущество. Поддержка родных трибун — серьёзный аргумент. Они умеют вдохновлять.