Германия — Швеция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Германия – Швеция.

Ставка: ИТБ 3.5 гола Швеции за 1.70.

В двух матчах немцы набрали три очка. В первой встрече они выиграли у Словакии со счётом 6:4, агрессивно проявив себя в атаке. Жаль, что следующая игра с США уже не получилась настолько яркой для «орлов». Зато американцы забросили шесть шайб в ворота Германии, пропустив только одну. В целом у Харольда Крайса неплохой состав. В основном в него включены игроки местной лиги. Они хорошо сыграны между собой.

«Тре Крунур» тоже привезли сильнейших хоккеистов. 18 спортсменов представляют НХЛ. Если немцы крупно проиграли США, то шведы победили их со счётом 5:2. У сборной Швеции есть непреодолимое желание выиграть чемпионат мира. Последний раз ей это удавалось сделать в 2018 году.

Шведы являются фаворитами в этой встрече. Немцы наверняка не раз испугают их защиту, но получится ли реализовать свои моменты – спорно. Заострим внимание на том, как безобразно играют «орлы» в защите – 10 пропущенных шайб в двух матчах. Наш прогноз будет на индивидуальный тотал Швеции больше 3.5 шайбы за 1.70.