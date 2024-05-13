Швейцария — Чехия: ставка Анатолия Емелина на встречу ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 2.19.

«Сборная Чехии входит в домашний для себя чемпионат без особого блеска, хотя и с двумя победами. После выигрыша по буллитам у Финляндии (1:0) подопечные Радима Рулика сломили сопротивление ещё одной северной страны Норвегии – 6:3. Причём ещё в начале третьего периода счёт был равным – 3:3. Более того, чехи ещё и уступали 1:3! И всё же Роман Червенка (дубль), Ондржей Каше (две голевые передачи), Ондржей Палат (гол+пас) дожали неуступчивого соперника.

А сборная Швейцарии, которую возглавляет Патрик Фишер, сначала обыграла ту же Норвегию – 5:2, а затем изрядно намучилась со своими соседями из Австрии – 6:5. И если бы не дубль Романа Йози и хет-трик Нико Хишира, то швейцарцы могли своим соседям и проиграть. Но Нико Хишир поймал кураж и реализовал большинство за минуту до окончания третьего периода.

В очных встречах наблюдается примерное равенство. В последних 25 матчах 11 побед за Швейцарией, 14 – за Чехией. В этом сезоне на Евротуре чехи выиграли три матча из четырёх. А на прошлогоднем чемпионате мира сильнее были представители страны банков и сыров – 4:2. Сейчас хозяева будут стремиться к реваншу. И шансы на это у них имеются совсем неплохие.

Сборная Чехии выиграет, не выходя за пределы трёх периодов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».