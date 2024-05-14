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Канада — Австрия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Канада — Австрия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Канада — Австрия.

Ставка: гол Коннора Бедарда за 1.70.

«Кленовые листья» как положено начали ЧМ-2024 — с побед. Они набрали шесть очков и занимают третье место в группе, но только потому, что сыграли на одну встречу меньше, чем Финляндия и Швейцария. Канадцы могут возглавить таблицу, если одержат очередную победу. Они уже победили Великобританию (4:2), но выглядели неубедительно. Во второй игре действующий чемпион доказал свою мощь, разгромив Данию (5:1). Особенно заметен Коннор Бедард. Он набрал пять очков по системе «гол+пас».

От Австрии никто не ждёт сюрпризов. Задача команды — борьба за выживание. «Орлы» начали с двух поражений. Сначала они уступили с разгромным счётом 1:5 датчанам, а на следующий день показали неплохой хоккей со Швейцарией, но в итоге всё равно проиграли — 5:6. Рассчитывать на очки с лидерами определённо не следует, нужно надеяться на игры с аутсайдерами.

Матч наверняка получится результативным. Однако «кленовые листья» не балуют крупными победами. Мы бы рекомендовали ставку на гол Коннора Бедарда с коэффициентом 1.70. Юный канадец очень хорош, а оборона соперника — наоборот.

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