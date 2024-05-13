Норвегия — Финляндия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Норвегия — Финляндия.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.85.

Норвежцы успели сыграть два матча на ЧМ-2024. Сначала они проиграли 2:5 Швейцарии. Уже на следующий день им предстояла встреча с чехами – хозяевами турнира, успевшими удивить. «Белые медведи» даже вышли вперёд – 3:1. Правда, удержать это преимущество не смогли. Более того, они пропустили ещё пять шайб и проиграли – 3:6. Таким образом, Норвегия остаётся с нулём в графе набранных очков. Матс Цуккарелло старается, но этого недостаточно.

Финляндия начала чемпионат мира с поражения в игре с Чехией (0:1 Б), что удивило многих. Однако это никак не снижает заслуг «львов», и они по-прежнему остаются одними из главных претендентов на победу в турнире. К тому же им удалось реабилитироваться крупной победой во встрече с Великобританией – 8:0.

Минувшая встреча с аутсайдером помогла финнам выдохнуть, раскрепоститься, а их нападающих прорвало. Почти наверняка «львы» победят, но не стоит ожидать голевую феерию в этом матче. Вероятнее всего, они выиграют с небольшим преимуществом. Поэтому наиболее выгодной выглядит ставка на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.