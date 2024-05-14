«Флорида» — «Бостон»: прогноз на пятый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон».

Ставка: победа «Флориды» за 1.80.

На выезде «Флорида» вела себя так же уверенно, как во втором матче серии. Она победила сначала со счётом 6:2, а затем выиграла 3:2. По возвращении на домашнюю арену у «пантер» есть отличный шанс закрыть серию.

У «Флориды» играет практически вся атака. Особенно в последних матчах стал выделяться Сэм Райнхарт. Начал плей-офф он не так удачно, как проводил регулярку. Но в трёх минувших встречах набрал пять очков. Александр Барков и Мэттью Ткачук поддерживают высокий темп. Каждый набрал по 13 очков и входят в пятёрку лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский проявил железный характер и продемонстрировал опыт. Показав невзрачную игру в первой встрече серии с «Бостоном», он собрался и пропустил всего лишь пять голов в трёх последних матчах. Хотя тут заслуга больше защиты, которая не позволяет нападению «мишек» выйти на пик. В этих трёх минувших встречах «Брюинз» не наносили больше 18 бросков в створ.

«Бостон» уступает практически во всём «Флориде». Не хватает бросков по воротам, не справляется оборона и нет выхода из сложившейся ситуации. Вероятнее всего «Пантерз» закроют серию при поддержке домашних трибун. Они слишком хороши. Ставки на победу подопечных Пола Мориса принимают с коэффициентом 1.80.