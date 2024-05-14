«Балтика» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.14.

«В финале Кубка России Пути регионов сойдутся «Балтика» и «Спартак» — два представителя РПЛ. Команды по-разному проводят сезон. Особенно сильно отличаются их выступления в последнее время. Не вижу, за счет чего тут калининградцы могут выиграть.

«Спартак» продолжает показывать весьма неплохие результаты, особенно в сравнении с тем, как он играл после зимней паузы. С уходом Абаскаля игроки стали играть намного убедительнее, начали добиваться успехов. Серия без проигрышей у «красно-белых» уже насчитывает семь матчей.

Причем соперники у «Спартака» за последнее время часто были не из самых простых — 5:1 с «Ростовом», 0:0 с ЦСКА, 3:2 с «Локомотивом». В последнем туре РПЛ команда еще и обыграла «Краснодар», ведущий борьбу за чемпионство — 1:0. В таблице Премьер-лиги «красно-белые» вполне могут рассчитывать на финиш в топ-5 с такими результатами.

У «Балтики» же совсем другая ситуация. Команда рискует вылететь из чемпионата в Первую лигу. Сейчас она идет в зоне вылета из РПЛ — ей нужны только победы в оставшихся турах. А соперники в двух последних турах у калининградцев — «Локомотив» и «Ростов». Так что перспективы у подопечных Игнашевича, мягко говоря, не самые лучшие.

Хотя вот на выходных «Балтика» выдала очень сильный матч с «Динамо». Был клуб даже близок к победе. Но «бело-голубые», видимо, вспомнили, что на кону у них — первая строчка в чемпионате. Под самый конец вышли вперед в счете подопечные Лички. Не хватило коллективу из Калининграда концентрации.

В предыдущем раунде плей-офф Кубка России обе команды выбили сложных соперников. «Балтика» прошла «Ростов» (1:0), а «Спартак» выбил «Динамо» (2:0). Но сейчас я больше верю в победу гостей. «Красно-белые» смотрятся очень неплохо, давно не проигрывают. У них есть стремление попасть в финал Кубка России и побороться там за победу. «Балтика» вряд ли остановит соперника в своей нынешней форме», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».