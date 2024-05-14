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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» в 34-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 за 1.65.

«Мне кажется, что этот матч больше ждёт «Арсенал», чем «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Только при осечке манкунианцев у команды Артеты появится шанс на чемпионство. При этом «Тоттенхэм» борется за место в Лиге чемпионов, но в последнее время это происходит только на словах. «Шпоры» провалили последний месяц. Хлопнуть дверью здесь – оставить какой-то положительный момент о себе. Это как вариант.

Ну, если честно, я и в мире не вижу соперников для «Сити», пусть они и не прошли «Реал», а здесь тем более. Учитывая, как этот «Тоттенхэм» играет, как обороняется, здесь будет много голов.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на победу «Ман Сити» и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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