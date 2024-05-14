Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Сергея Дурасова на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Сергея Дурасова на матч чемпионата Англии
Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3 за 2.50.

«С исходом в этом матче все всем понятно. «Тоттенхэм» сейчас не крепкая команда, он сейчас в яме, несмотря на последнюю победу со скрипом.

«Тоттенхэм», прости, но ты не попадешь в Лигу чемпионов. Нельзя туда попадать, если ты пропускаешь больше, чем «Кристал Пэлас» или «Эвертон», которые располагаются намного ниже.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уверен, что «Манчестер Сити» все оставшиеся матчи сезона заберет, включая и финал Кубка Англии и в АПЛ. Здесь я предлагаю сплав надежной ставки и солидного коэффициента. Беру тотал «Манчестер Сити» больше трёх голов», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Гвардиола идёт за шестым чемпионством
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Гвардиола идёт за шестым чемпионством
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android