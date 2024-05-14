«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Сергея Дурасова на матч чемпионата Англии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3 за 2.50.

«С исходом в этом матче все всем понятно. «Тоттенхэм» сейчас не крепкая команда, он сейчас в яме, несмотря на последнюю победу со скрипом.

«Тоттенхэм», прости, но ты не попадешь в Лигу чемпионов. Нельзя туда попадать, если ты пропускаешь больше, чем «Кристал Пэлас» или «Эвертон», которые располагаются намного ниже.

Уверен, что «Манчестер Сити» все оставшиеся матчи сезона заберет, включая и финал Кубка Англии и в АПЛ. Здесь я предлагаю сплав надежной ставки и солидного коэффициента. Беру тотал «Манчестер Сити» больше трёх голов», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».