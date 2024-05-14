«Жирона» — «Вильярреал»: прогноз с коэффициентом 3.45

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч испанской Примеры «Жирона» — «Вильярреал».

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.45.

Каталонцы уже обеспечили участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов и это стало одной из главных сенсаций Примеры. «Вильярреал» после 35 матчей находится на девятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 48 очков. В принципе, у «жёлтой подлодки» остаются шансы попасть в зону еврокубков. Дистанция до «Бетиса» составляет четыре очка, но у конкурента есть игра в запасе.

Стоит отметить, что на финише сезона «Вильярреал» мощно прибавил в нападении и выиграл три матча из четырёх. За этот отрезок времени подопечные Марселино Тораля забили 10 мячей, в чём большая заслуга Александра Сёрлота — нападающий записал в актив пять голов и сделал результативный пас.

Отметим, что Сёрлот всего на один гол отстаёт от Довбика в гонке лучших бомбардиров Примеры. У 28-летнего норвежца в этом сезоне отличные показатели результативности. Он забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач.

В последних играх «Жирона» и «Вильярреал» отлично действуют в нападении. В полном порядке Довбик и Сёрлот, которые проведут очную дуэль за первое место в списке лучших бомбардиров Примеры. Итак, всё складывается в пользу открытой и результативной игры, поэтому рассмотрим ставку на обе забьют больше 1.5 мяча за коэффициент 3.45.