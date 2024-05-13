«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры 13 мая

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.82.

«В прошлом туре каталонцы неожиданно уступили «Жироне» (2:4), причём во второй раз в текущем сезоне и с тем же счётом. «Барселона» откатилась на третье место, и после игры президент клуба был в ярости. Говорят, что он не мог понять, как такое вообще возможно. Дело в том, что если «Барселона» будет третьей, то она не попадёт в Суперкубок Испании.

Для «Барселоны» очень важно опередить «Жирону» и занять второе место, так как там ещё и повышенные бонусы от продажи телеправ. Но в пятницу подарок «Барселоне» сделал «Алавес», который отобрал два очка у «Жироны», сыграв с ней вничью, причём сравнял счёт на 99-й минуте.

Таким образом, в случае победы «Барселона» снова выйдет на второе место. После поражения от «Жироны» каталонцы не должны упустить свой шанс, тем более что новых потерь у «Барселоны» нет.

У «Реала Сосьедад» травмированных больше, плюс у соперника будет фактор своего поля. Победа нужна обеим командам, но «Барселоне» явно нужнее. Отметим, что в первом круге на выезде сине-гранатовые победили.

Коэффициент на победу «Барселоны» достаточно высокий», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».