«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал гостей больше 1.5 мяча за 1.80.

Для «Астон Виллы» неудачно складываются последние пару недель. Уже четыре матча подряд команда не может выиграть. Видно, что игроки подустали, нет той резкости, создаётся минимум голевых моментов. Реализация явно стала хуже — и «Олимпиакос» чётко показал все проблемы, с которыми столкнулась «Астон Вилла».

Тем не менее «Астон Вилла» всё же одна из самых ярких команд этого сезона. Кадровая ситуация и сложный график конца сезона предопределили неудачное завершение чемпионата. Не думаю, что через три дня после сложного матча в Греции «вилланы» смогут качественно сыграть против «красных».

Думаю, что всё равно они останутся на четвёртом месте АПЛ. Для этого не нужно выигрывать и даже играть вничью с «Ливерпулем». Достаточно будет выиграть в последнем туре у «Кристал Пэлас», да и «Тоттенхэм» наверняка ещё очки потеряет.

«Ливерпуль», когда перестал бороться за чемпионство, снова стал на себя похожим. Против «Тоттенхэма» сыграли ударно. Да и видно, что игроки не хотят омрачать последние дни работы Клоппа в команде. Против «шпор» сыграли от души, пробив 25 раз по воротам, да и с «Астон Виллой» должны выглядеть ярко.

«Ливерпуль» в этом матче должен владеть инициативой и, наверное, победит. Просто победа стоит уже очень мало, что не очень логично для такой пары, но мне понравился вариант с победой «Ливерпуля» и тоталом гостей больше 1.5 мяча», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».