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США — Словакия: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею

США — Словакия: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира США – Словакия.

Ставка: победа США с форой (-2.5) за 2.23.

«Чемпионат мира в Чехии стремительно набирает ход. С каким балансом подходят к очному противостоянию сборные США и Словакии? С одинаковым – с одной победой и тремя очками после двух матчей.

Сборная США накануне просто разнесла в пух и в прах действующего финалиста ЧМ сборную Германии – 6:1. Подопечные Джона Хайнса выглядели очень мощно. И, кстати, все шесть шайб у них забросили разные хоккеисты. Так что звёздно-полосатые приехали в Чехию не пиво пить.

Ну а сборная Словакии столь же уверенно и даже с лёгкостью расправилась со сборной Казахстана – 6:2. Команда Крэйга Рэмзи явно сделала выводы после проигранного первого матча. Мартин Поспишил оформил дубль, а Либор Гудачек набрал 1+2.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эти сборные часто играют между собой. С 2013 года они соперничали 12 раз. Пока преимущество на стороне американцев – 7-5. Но последний матч в 2022 году в четвертьфинале Олимпиады выиграли словаки (3:2 Б). Конечно, в стане сборной США об этом не забыли. Но и словаки прекрасно понимают, что их ждёт сложный матч.

Эта игра получится результативной, а верх в ней возьмут североамериканцы», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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