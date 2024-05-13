«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: получи фрибет до 33 333 рублей к матчу АПЛ!

13 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

«Астон Вилла» подходит к встрече не в лучшем настроении. Она вылетела из Лиги конференций, уступив в полуфинале «Олимпиакосу». Первый матч подопечные Унаи Эмери проиграли со счётом 2:4, а второй — 0:2. Это совсем непохоже на испанского специалиста.

Обычно команды бывшего наставника «Спартака» очень здорово выступают на международной арене и нередко совершают сенсации. В этот раз получилось наоборот. Впрочем, Унаи Эмери и так достиг очень многого в этом сезоне. Его подопечные располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего следом «Тоттенхэма» приличный — четыре очка.

«Ливерпуль» — не просто сильный соперник. Долгое время он принимал участие в чемпионской гонке, но в самый неподходящий момент произошёл спад. Одна из наиболее значимых его причин — травмы. Восстановившиеся от повреждений футболисты, в частности Мохамед Салах, утратили тонус и перестали делать результат.

Мерсисайдцы вылетели из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте», и сильно отстали от «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ. Тем не менее расстаться с Юргеном Клоппом, заявившим об уходе по окончании сезона, «красные» могут на хорошей ноте.

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 33 333 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»