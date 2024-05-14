«Балтика» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на финал пути регионов Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Обсудим матч Кубка России, финал Пути регионов, то есть командам осталось сделать один шаг до большого финала в «Лужниках».

«Балтика» в первую очередь сейчас думает об РПЛ. Очень обидно за команду Сергея Игнашевич, которая весной отлично обновилась, начала классно играть в футбол. Это касается и последнего матча с «Динамо», где «Балтике» откровенно не повезло. В любом случае «Спартак» — это отличный раздражитель и при Слишковиче московский клуб ни разу не уступил.

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Наверняка будет непередаваемая атмосфера и стадион в Калининграде будет заполнен. Я бы не стал исходить из того, что «Спартак» органичней выглядит, чем «Балтика», потому что это — один матч, тут может решиться все. Если вдруг «Балтика» вылетит из Кубка и из РПЛ, то сезон будет просто ужасный для команды, но этот год богат на сюрпризы во всех лигах.

На этот матч я выберу свою любимую ставку — тотал 2-3 гола. Да, «Спартак» мало пропускает при Слишковиче, но москвичам явно будет непросто. Моменты у их ворот возникают. Наверняка и сам «Спартак» постарается впереди упростить игру, как это было в матче с «Динамо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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