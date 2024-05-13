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Букмекеры оценили шансы «Спартака» выйти в финал Кубка России

Букмекеры оценили шансы «Спартака» выйти в финал Кубка России
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14 мая в Калининграде состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:45 мск.

Победитель выйдет в финал Кубка России, где сыграет с ЦСКА или «Зенитом». Проигравший завершит борьбу в турнире.

Фаворитом матча считается «Спартак»: поставить на победу москвичей по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.14. Успех калининградцев оценён в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют футболисты «Балтики», сыграет коэффициент 1.48. Гол в исполнении «Спартака» доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Итоговый успех «Спартака» оценён в 1.60. Это примерно 60% вероятности. Если в финал Кубка России пробьётся «Балтика», сыграет коэффициент 2.50 (40%).

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