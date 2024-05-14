Казахстан — Латвия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Казахстан — Латвия.

Ставка: ИТБ 1.5 гола Казахстана за 1.67.

Казахстанцы начали чемпионат мира с победы в матче с Францией со счётом 3:1. Этот результат удивил многих. Показалось, что Галым Мамбеталиев нашёл секрет успеха. Но уже в следующей встрече со Словакией команда потерпела разгромное поражение — 2:6. Набранные три очка в игре с французами могут здорово выручить сборную в будущем. Шанс попасть в четвёрку конечно сохраняется. Для этого нужно как минимум обыграть Латвию.

Задача непростая. Бордово-белые выиграли обе свои встречи. Сначала они победили Польшу (5:4 ОТ), а затем Францию (3:2 ОТ). Особенно выделяется Каспарс Даугавиньш. Нападающий набрал пять очков по системе «гол+пас». Латвия — серьёзный соперник. Не стоит забывать, что она стала обладательницей бронзовых медалей минувшего чемпионата мира. К тому же в её составе есть опытный игрок НХЛ Элвис Мерзликин.

Статистика очных матчей далеко не на стороне казахстанцев. Бордово-белые выигрывали у Казахстана три последних встречи, суммарно забросив 17 шайб, а пропустив одну. На этот раз мы ждём, что подопечные Галыма Мамбеталиева по-спортивному разозлятся и попытаются прервать неудачную статистику. Быть может, на победу они не наиграют, но хотя бы две шайбы забросить им по силам. Ставки на индивидуальный тотал Казахстана больше 1.5 шайбы принимают за 1.67.