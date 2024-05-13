США — Словакия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею США – Словакия.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.80.

Американцы провели уже два матча на ЧМ-2024. Сначала они проиграли 2:5 Швеции. Выглядело это слегка неожиданно, ведь по составу они ничуть не уступали сопернику. Правда, последние две шайбы шведы забросили уже в пустые ворота. Сборная США быстро реабилитировалась, крупно выиграв у Германии – 6:1. Особенно выделялись первые два звена. Тренер выбрал верное сочетание.

Словакия тоже провела две встречи на чемпионате мира, также набрав три очка. В первый игровой день она проиграла Германии со счётом 4:6. Это был великолепный матч с 10 заброшенными шайбами. Следующим соперником словаков стала сборная Казахстана, которая не выдержала столь мощного атакующего напора. В итоге «рыцари Татры» разгромили соперника – 6:2.

Обе команды демонстрируют классный хоккей. Состав заряжен на агрессивную игру в нападении. «Звёздно-полосатые» забросили за две встречи восемь шайб, а словаки — 10. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.80. Поддержим результативность сборных.