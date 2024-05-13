Меджедович — Медведев: прогноз на матч «Мастерса» в Риме

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч третьего круга «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Хамад Меджедович и Даниил Медведев.

Ставка: третий сет за 2.40.

По-настоящему удивляет Хамад на «Мастерсе» в Риме. Сбрасывать его со счетов преждевременно точно не следует. Начал турнир он с победы в матче с небезызвестным Алексеем Попыриным (6:3, 6:2). Причём большого сопротивления сербский теннисист не почувствовал. В следующем круге Меджедович выиграл у Алехандро Давидович-Фокины, ещё более серьёзного соперника, – 7:6, 6:4. Серб совершил 10 эйсов. Он очень опасен.

Даниил в этом сезоне пока остаётся без трофеев, хотя успел проиграть два финала. Россиянин имел шанс порадовать болельщиков победой на Открытом чемпионате Австралии, если бы в заключительном матче не уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Не хватило сил и энергии после тяжелейшего пути к финалу.

В Мадриде четвёртая ракетка мира почувствовал болезненные ощущения в области правого бедра и решил сняться с турнира в четвертьфинале. «Мастерс» в Риме Даниил начал с победы над британцем Джеком Дрэйпером (7:5, 6:4). Но встреча с сербом, похоже, будет серьёзнее.

Медведев в шутку сказал, что Хамад больше похож на медведя, чем он. Российский теннисист назвал Меджедовича очень сильным, обозначил сильной стороной серба агрессивный теннис, но добавил, что толком ничего о нём не знает. Поэтому подготовка может получиться неполной. Есть шансы увидеть равную игру. Мы предлагаем поставить на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, с коэффициентом 2.40.