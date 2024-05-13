«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.25.

«Вилла» не может допустить осечек в борьбе за четвёртое итоговое место, дающее пропуск в Лигу чемпионов, ибо бонусная пятая путёвка в главный турнир была англичанами упущена в пользу немцев. «Астон Вилла» — четвёртое место, 67 очков. «Вилла» имеет большое преимущество перед своим главным конкурентом «Тоттенхэмом» в борьбе за топ-4: +7 очков, лучшая разность мячей (у «шпор» +11), большее количество забитых мячей (у «Хотспур» — 69). И тем не менее, чтобы обезопасить себя от проблем, «Вилле» нужно побеждать в своём последнем домашнем матче, потому что в 38-м туре команде Унаи Эмери придётся отправляться в Лондон на встречу с «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» — третье место, 78 очков. «Красные» уже обеспечили себе путёвку в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» на выезде набрал 33 очка из 54 возможных. Однако в последних двух гостевых матчах «красные» взяли только одно очко (ничья с «Вест-Хэмом» и поражение от «Эвертона»).

«Астон Вилла» набрала дома 39 очков из 54 возможных. Все три поражения «Вилла» потерпела в 2024 году. Последнее — в 28-м туре 10 марта от «Тоттенхэма» 0:4. С тех пор четыре матча: две победы, две ничьих. Интересно, что проигранный матч «шпорам» стал единственным из 18 домашних, в которых «вилланы» не смогли забить хотя бы один гол.

В первом круге «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Астон Виллу» 3:0. В родных стенах «Вилла» не слишком удачно играет против «красных» в АПЛ: 28 матчей, семь побед, пять ничьих, 16 поражений. При Юргене Клоппе «Ливерпуль» в АПЛ провёл с «Виллой» 10 матчей и только один проиграл — 2:7 в Бирмингеме в 2020 году. Ставим на обе забьют во втором тайме. «Ливерпуль» забил после перерыва 53 мяча из 81, «Астон Вилла» — 38 из 73», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».