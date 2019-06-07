Россия – Сан-Марино. Прогноз: Дзюба уничтожит футбольного карлика

8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске в квалификационном матче к Евро-2020 сборная России встретится с национальной командой Сан-Марино. Разумеется, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на команду Станислава Черчесова с форой «-5,5» можно за коэффициент 2.08.

Прогноз матча Россия – Сан-Марино (08.06.2019)

Сборная России провела контрольный матч с «Чертаново», теперь команда Станислава Черчесова значительно лучше готова ко встречам с далеко не самыми сильными противниками. Сан-Марино, в отличие от некоторых других футбольных карликов, практически не прогрессирует. Бело-голубые забили свой последний на данный момент гол в поединке с Азербайджаном, а затем потерпели десять подряд поражений всухую.



Одной из сильнейших сторон Станислава Черчесова и его тренерского штаба является дисциплина. В сборной России каждый футболист чувствует ответственность перед страной, никому не гарантировано место в составе, игроки демонстрируют выдающуюся самоотдачу и стараются оправдывать доверие болельщиков стремлением биться за каждый мяч.

Всё вышесказанное говорит о том, что ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Если Станислав Черчесов даже решился на спарринг с «Чертаново», то Сан-Марино ожидают огромные проблемы. Фаворит не собирается жалеть аутсайдера. На наш взгляд, фора «-5,5» на Россию за 2.05 обязательна для рассмотрения.



На проход огромного гандикапа намекают сразу несколько предпосылок. Во-первых, Россия выступит на домашнем стадионе, при своих зрителях, что обязательно добавит мотивации футболистам. Конкуренция в команде Станислава Черчесова есть на каждой позиции, поэтому внутреннее соперничество никто не отменял. Удачный или провальный отрезок от любого игрока окажет влияние на дальнейшее развитие карьеры в сборной.



Журналисты и фанаты любят критиковать национальную команду по любому поводу. Если наши парни по уровню мастерства действительно не самые сильные в мире, то отсутствие желания и старания СМИ и болельщики могут не простить. Нынешняя сборная России это прекрасно осознаёт, поэтому Сан-Марино будет испытывать давление по ходу всего матча.



Наверняка основные перестановки по ходу поединка Черчесов сделает в атакующей группе, предоставляя шансы новым лицам. Отличиться за сборную мечтает каждый, а соперник для этого вполне подходящий, поэтому за 2.31 мы возьмём ставку на то, что забьёт игрок, вышедший на замену, а за 1.88 проверим гол после 83 минуты. Переполненные трибуны не дадут хозяевам расслабиться даже в концовке.



На домашнем стадионе против футбольного карлика обязан проявлять себя капитан нашей сборной. Дзюба очень любит раздавать интервью и проявлять активность в информационном пространстве. Обычно форвард «Зенита» занимается подобными вещами после результативных действий. Так как долго молчать нападающий явно не захочет, то возьмём рискованный вариант с индивидуальным тоталом Артёма больше 1,5 за 2.04.

Ставки на матч Россия – Сан-Марино

Сан-Марино аутсайдер по всем раскладам, и в последние годы особого прогресса от бело-голубых мы не замечаем. Россия с огромной вероятность разгромит противника, а Черчесов даст возможность проявить себя новым лицам в атакующей группе. Наверняка отличится и Дзюба, а давление на ворота гостей сохранится до финального свистка.



Ставка №1: победа России с форой «-5,5» за 2.05



Ставка №2: индивидуальный тотал Артёма Дзюбы больше 1,5 за 2.04



Ставка №3: забьёт игрок, вышедший на замену, за 2.31



Ставка №4: гол после 83 минуты за 1.88



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