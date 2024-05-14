«Реал» — «Алавес»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Алавес».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.88.

Болельщики «сливочных» в последнее время купаются в положительных эмоциях. «Реал» досрочно выиграл титул в Примере и в драматичной борьбе прошёл «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов. Радует не только результат, но и великолепная игра подопечных Карло Анчелотти. Они практически не допускают грубых ошибок, а также демонстрируют потрясающую волю к победе.

В минувшем туре наставник «Реала» предсказуемо прибегнул к ротации состава, предоставив отдых Джуду Беллингему, Винисиусу Жуниору и Родриго. Тем не менее это не помешало «сливочным» разгромить «Гранаду» со счётом 4:0. Был великолепен Браим Диас, который оформил дубль.

«Алавес» заслуживает хорошей оценки за сезон. «Славные» выполнили задачу и уже гарантированно сохранили прописку в лиге. Они находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Подопечные Луиса Гарсии Пласы подойдут к игре 36-го тура в отличной форме и с четырёхматчевой беспроигрышной серией.

Команды выполнили свои задачи на сезон и не испытывают никакого давления за результат. Это хороший повод сыграть для болельщиков, которые по ходу сезона поддерживали «сливочных».

Весьма вероятно, что Анчелотти предоставит время на поле запасным, но минувший тур показал, что это не сказывается на результативности. Учтём этот факт и рассмотрим ставку на победу «Реала» с форой (-1.5) за коэффициент 1.88.