«Жирона» – «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» – «Вильярреал».

Ставка: победа «Жироны» за 1.70.

«Жирона» уже забронировала за собой место в Лиге Чемпионов, но она очень хочет обойти «Барселону» и стать второй. Поэтому задачи на чемпионат ещё решены не все.

«Вильярреал» пытается занять седьмое место для того, чтобы попасть в Лигу Конференций. И подопечные Марселино будут настроены очень решительно.

В первом круге «Вильярреал» вёл в счёте в матче с «Жироной» у себя дома 1:0, но уступил 1:2. В прошлом туре «жёлтая субмарина» обыграла на своём стадионе «Севилью» 3:2. «Жирона» же, ведя на выезде с «Алавесом» 1:0, позволила сопернику отыграться аж на 99-й минуте!

В предстоящем матче у хозяев не сможет сыграть основной левый защитник Гутьеррес, поэтому Мичелу придётся его кем-то заменить. У гостей из основных игроков не смогут помочь сразу трое – Фойт, Пино и Херар Морено.

Обе команды стремятся к зрелищному футболу, плюс, им нужны очки. У хозяев мотивация всё же повыше и за счёт неё они и выиграют.

«Жирона» одержит победу и продолжит борьбу за второе место в турнирной таблице», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».