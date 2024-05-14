Польша — Франция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Польша — Франция.

Ставка: гол Стефана Да Косты за 2.70.

Поляки вернулись в элитный дивизион после 22-летнего отсутствия. Однако они также легко могут его покинуть, если не подтянут свои результаты. «Орлы» начали с поражения во встрече с Латвией (4:5 ОТ). В следующей игре со Швецией команда уже потерпела разгромное поражение — 1:5. Состав польской сборной далёк от нормы и не выглядит устрашающе даже для французов.

«Синие» никак не могут собраться и показать достойный результат. Встреча с Польшей для них станет лакомым кусочком. Отличный шанс набрать три очка. Сначала «мушкетёры» проиграли Казахстану со счётом 1:3, что стало неожиданностью. Затем они уступили Латвии (2:3 ОТ). Стефан Да Коста в минувшей игре забросил шайбу и отдал голевой пас. Быть может, именно его старания сыграют ключевую роль.

Считаем, что Франция должна выигрывать у Польши. У неё гораздо интереснее и увереннее состав. Но ставить на победу мы не будем, а предложим взять гол нападающего «Автомобилиста» Да Косты за 2.70. Он только входит в игровой ритм чемпионата мира и является ключевым игроком атаки «синих».