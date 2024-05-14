«Зенит» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита ответного матча Кубка России

15 мая состоится второй матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Начало запланировано на 20:45 мск.

В первом матче в Москве соперники не выявили сильнейшего — 1:1. Победитель пары пробьётся в финал Кубка России, где встретится с «Балтикой» или «Спартаком». Проигравший покинет турнир.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.94. Успех ЦСКА оценён в 4.30. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.