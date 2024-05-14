«Балтика» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России 14 мая

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак».

Ставка: проход «Спартака» за 1.60.

«Время решающих матчей в Кубке России. 14-го мая сыграют идущие по Пути регионов «Балтика» и «Спартак». Встреча пройдет в Калининграде. На пути к этому матчу «Балтика» прошла «Ростов», а в чемпионате в последней игре уступила «Динамо». «Спартак» в Кубке в прошлом раунде прошел «Динамо», а в РПЛ в последнем туре одолел «Краснодар».

Соперники уже играли дважды в текущем розыгрыше чемпионата. Оба раз сильнее оказался «Спартак». Статистика общих встреч: одна победа «Балтики», три ничьи, четыре победы «Спартака». Для красно-белых важен этот трофей. И для престижа, и для исполняющего обязанности главного тренера Слишковича. При нем «Спартак» еще не знает поражений. Тем более, в чемпионате «Спартак» едва ли доберется до призовых мест. Победа в Кубке — серьезная задача. Плюс, у «Спартака» гораздо более глубокая скамейка, чем у соперника.

У «Балтики» нет такого разнообразия в составе. Игнашевич выстроил неплохую оборону. Калининградцы могут забить и сами. Мы видели это по недавней игре с «Динамо». Однако со Спартаком такое случится едва ли. У красно-белых очень неплохая атакующая линия.

Дисквалификаций нет. У «Спартака» из-за травм отсутствуют Бабич и Селихов. Я бы построил прогноз на том, что для красно-белых трофей более важен. «Балтике» еще нужно удержаться в РПЛ. На это хозяева поля и бросят все силы. А вот их соперник сконцентрирован именно на Кубке России», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».