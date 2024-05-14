«Балтика» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.04.

«Безусловно, обе команды хотят попасть в финал Кубка России, который пройдет 2 июня в «Лужниках». Для этого надо выигрывать. У «Спартака» все упирается в Кубок России, если получится взять трофей, то сезон будет спасен. Если не возьмет, то в тройку РПЛ «Спартак» никак не попадет.

«Балтику» больше волнует РПЛ, где команда располагается в зоне вылета. Даже жалко «Балтику», которая играет неплохо и забивает много в последнее время. Наверняка Игнашевич проведет какую-то небольшую ротацию, в отличие от Слишковича, который выставит оптимальный состав на этот матч.

«Балтика» очень обидно проиграла «Динамо» в последнем туре РПЛ, пропустив два гола в добавленное время. Наверняка на этот матч выйдет не в лучшем настроении. «Спартак» приезжает в хорошем настроении после победы над «Краснодаром», поэтому шансы московского клуба гораздо выше.

«Спартаку» никак нельзя доводить дело до серии пенальти, потому что у домашней команды тогда будет преимущество. Побеждать надо в основное время, что и должно получиться у команды. Возьму победу «Спартака» в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».