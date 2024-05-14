«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.97.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сойдутся в перенесенном 34-м туре чемпионата Англии. Важнейшая игра для «горожан» — им необходимо сейчас выигрывать, чтобы продолжать борьбу за победу в турнире.

«Манчестер Сити» по праву является одним из сильнейших клубов не только в Англии, но и в Европе. Да, в Лиге чемпионов в этом сезоне не получилось у команды добиться успеха – помешал «Реал» с Карло Анчелотти. Но в Англии у «горожан» еще есть все шансы стать лучшими. Если они выиграют в двух оставшихся турах, то точно станут снова чемпионами.

И пока совсем не кажется, что «Сити» потерпит неудачу на финише сезона. Да, ему осталось провести две сложные игры против крепких соперников – с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Хотя до этого клуб тоже справлялся с непростыми командами и делал это в доминирующей манере – 4:0 с «Фулхэмом», 5:1 с «Вулверхэмптоном» и 4:0 с «Брайтоном». Помимо этого, подопечные Гвардиолы прошли в финал Кубка Англии, где тоже, скорее всего, добьются успеха – там у них в соперниках проблемный «Ман Юнайтед».

А вот у «Тоттенхэма» пока складывается совсем другая концовка сезона. В прошлом туре клуб обыграл «Бернли» — 2:1. Таким образом, «шпоры» прервали свою серию поражений, которая уже насчитывала четыре встречи. Стоит отметить, что легких противников за этот период у подопечных Постекоглу не было – 0:4 от «Ньюкасла», 2:3 от «Арсенала», 0:2 от «Челси» и 2:4 от «Ливерпуля».

Из-за этих неудач «Тоттенхэм» почти проиграл борьбу за финиш в топ-4. «Астон Вилла» сейчас идет четвертой и обгоняет команду уже на четыре балла. Учитывая то, что «шпорам» сейчас предстоит играть с мотивированным «Ман Сити», слабо верится в то, что мы увидим команду в ЛЧ в следующем сезоне.

Да, хочется, чтобы «Тоттенхэм» победил и поборолся за главный европейский турнир. Но реальность такова, что выиграть у «Ман Сити» сейчас под силу всего паре команд во всей Европе. «Шпоры», недавно шедшие на серии поражений, в это число явно не входят», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».