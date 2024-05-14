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Канада – Австрия: ставка Анатолия Емелина на матч чемпионата мира по хоккею

Канада – Австрия: ставка Анатолия Емелина на матч чемпионата мира по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Австрия.

Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.85.

«В этом поединке между собой сыграют действующий чемпион и команда, для которой выход в плей-офф даже при столь удобной для этого формуле, остаётся чем-то запредельно нереальным.

Между собой Канада и Австрия играют редко. В 2014 году на ОИ канадцы выиграли 6:0, а в 2015 на ЧМ 10:1.

На этом мировом форуме подопечные Андре Туриньи сначала обыграли Великобританию 4:2, а затем Данию 5:1. В обеих встречах канадцы явно не рвали себе жилы, а спокойно действовали по ситуации. Во втором матче Коннор Бедард сделал второй дубль подряд, а Пьер-Люк Дюбуа забросил свою первую шайбу на турнире.

Сборная Австрии потерпела два поражения. От Дании 1:5 и Швейцарии 5:6. И для команды Роджера Бадера иллюзии о выходе в плей-офф растворились. Лукас Хаудум и компания уже могут сосредоточиться на решении совсем других задач.

ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче с Канадой австрийцы не станут ложиться костьми на лёд. Им это просто совершенно не нужно. «Кленовые листья» же продолжат своё размеренное шествие и спокойно возьмут верх. С разницей в шесть-семь шайб», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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