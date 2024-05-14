«Реал» Мадрид — «Алавес»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Алавес».

Ставка: обе забьют за 1.96.

«В 36-м туре чемпионата Испании сыграют «Реал» Мадрид и «Алавес». Команда Анчелотти уже в Примере никакой мотивации особо не имеет – она еще и недавно праздновала чемпионство. Так что не уверен, что тут мы увидим доминирующую победу «сливочных» без пропущенных голов.

«Реал» сумел досрочно стать чемпионом Ла Лиги. Произошло это после победы над «Кадисом» (3:0). Хотя точнее, это произошло после поражения «Барселоны» «Жироне» в их очном матче. После этого у обоих преследователей подопечных Анчелотти математически не осталось шансов догнать лидера.

В общем-то, чемпионство «Реала» заслуженно – он действительно провел отличный сезон в Испании. Также вполне заслуженно «Королевский клуб» попал и в финал Лиги чемпионов. Тяжелейшие соперники у него были в прошлых раундах плей-офф – «Манчестер Сити» и «Бавария». Были сложности у команды с обоими противниками, были и судейские вопросы. Но итог один – «Реал» прошел в финал, где теперь сыграет с дортмундской «Боруссией».

А вот «Алавес» является «середняком» Примеры. С 42 очками он идет на 11-й строчке и особых перспектив уже в сезоне не имеет. Впрочем, это не помешало «славным» провести пару хороших игр против вышестоящих соперников – 2:0 с «Атлетико», 1:0 с «Валенсией» и 2:2 с «Жироной». До еврокубков коллектив уже все равно не дотянется.

Конечно, по всем факторам «Реал» тут является фаворитом. Но я не жду прямо уверенной и доминирующей победы хозяев поля. Во-первых, «Алавес» уже показал, что готов противостоять сильным соперникам. Во-вторых, самому «Мадриду» сейчас оставлять все силы на поле – смысла нет. Выйдет второй состав.

Да, «Реал», скорее всего, победит. Но предложу поставить на более интересный фактор, на голы. Заключаю пари на то, что обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».