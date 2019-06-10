Россия – Кипр. Прогноз: Черчесов продолжит победную серию

11 июня на стадионе «Нижний Новгород» в квалификационном матче к Евро-2020 сборная России встретится с национальной командой Кипра. После яркой победы над Сан-Марино букмекеры не сомневаются в ещё одном успехе команды Станислава Черчесова. Поставить на викторию хозяев поля предлагается за коэффициент 1.33.

Прогноз матча Россия – Кипр (11.06.2019)

Сборная России после серии неудачных результатов встала на победную тропу и провела второй успешный поединок. Команда Станислава Черчесова вдоволь повеселилась во встрече с Сан-Марино, порадовала публику и позволила некоторым футболистам отметиться приятными достижениями. Следующий соперник Дзюбы и компании выглядит более серьёзно, однако хозяева поля настраиваются только три очка.

Кипр в нынешнем отборочном цикле также успел расправиться с Сан-Марино, а два других поединка коллектив Ран Бен-Шимона вряд ли может занести себе в актив. Островитяне уступили в матче с Бельгией, хотя счёт мог быть крупнее, а совсем недавно не смогли удержать ничью в концовке поединка с Шотландией.

Из очевидных вариантов в пользу сборной России мы сосредоточимся на победе хозяев с форой «-1,5» за 1.94, а также на успехе команды Станислава Черчесова в первом тайме и во всём матче за 1.84. Да, у Кипра иногда бывают удачные поединки, но на выезде парни Ран Бен-Шимона выступают на уровне типичного аутсайдера без каких-либо сюрпризов.

Кипр находился в Лице С в новом европейском турнире и за шесть матчей с Норвегией, Болгарией и Словенией добился лишь одной победы. В своём нынешнем состоянии не сказать, что островитяне сильнее, например, сборной Казахстана, которой Россия отгрузила четыре безответных мяча.

За 15 последних гостевых поединка у Кипра 13 поражений, хотя из всех соперников грандами были лишь Португалия и Бельгия. Островитяне проигрывают на выезде даже Шотландии, Болгарии, Норвегии, Иордании, Армении, Грузии и Эстонии. Разумеется, разница в счёте не всегда получалась убедительной, но Россия явно выше уровнем, нежели перечисленные в прошлом предложении сборные.

Вокруг команды Черчесова сейчас потрясающая атмосфера, футболисты раскрепощены, но ни о какой расслабленности речи не идёт. Дзюба с партнёрами бьются на поле за каждый мяч и стараются радовать заполняющих стадионы зрителей. Когда команда с болельщиками представляет собой единое целое, то Россия действительно способна на очень многое.

В ближайшем матче от хозяев поля не требуется чего-то сверхъестественного, достаточно подтвердить свой уровень. Кипр в субботу рубился с неуступчивой Шотландией, потерпел обидное поражение, а уже в понедельник вынужден играть в Нижнем Новгороде, совершая не самый близкий перелёт.

Коллектив Ран Бен-Шимона окажется на фоне физической усталости и негатива от упущенной ничьи. Сборная России наоборот второй поединок подряд сыграет в родных стенах, а Станислав Черчесов часто готовит свою команду таким образом, что из двух матчей на коротком временном интервале Дзюба и компания демонстрируют лучшую форму после первой встречи.

У Черчесова прекрасный выбор футболистов в атакующей группе. Разноплановых нападающих поддерживают креативные полузащитники, а по флангам обороны играют двужильные ребята. Кипр не силён в парковке автобуса у собственных ворот, поэтому проблем с моментами у России быть не должно.

Одним из немногих факторов, который не нравится некоторым болельщикам, является недоверие тренерского штаба к Чалову. За 1.74 практически без риска можно поставить на то, что Фёдор не сумеет отличиться. С огромной вероятностью произойдёт возврат, если лучший бомбардир прошедшей РПЛ просидит весь матч на лавке, но в случае выхода форварда ЦСКА на замену, у него будет не так много шансов, чтобы поразить ворота противника.

Ставки на матч Россия – Кипр

У Кипра на выезде катастрофические 13 поражений в 15 последних матчах против не самых сильных соперников. Коллектив Ран Бен-Шимона устал после битвы Шотландией, а тут ещё продолжительный перелёт.

Россия на волне успеха имеет все возможности, чтобы с запасом разобраться с не самым грозным оппонентом. Фора «-1,5» за 1.94 и победа хозяев в первом тайме и во всём поединке за 1.84 – здесь дело вкуса.

Также, мы проверим ставку на то, что Чалов не сможет отличиться за 1.74. Фёдор, скорее всего, начнёт встречу на скамейке запасных, но в случае выхода на поле у него будет не так много шансов, чтобы поразить ворота противника. Черчесов пока не доверяет лучшему бомбардиру РПЛ.

Ставка №1: победа России с форой «-1,5» за 1.94

Ставка №2: Чалов не забьёт за 1.74

Ставка №3: победа России в первом тайме и в матче за 1.84.

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