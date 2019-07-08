«Динамо» может обойти «Спартак» по посещаемости, «Зенит» снова вне конкуренции

Уже в ближайшую пятницу, 12 июля, стартует очередной сезон Российской Премьер-Лиги, к которому будет приковано повышенное внимание болельщиков и специалистов. Чемпионат мира — 2018 не прошёл бесследно, зрителей на новеньких стадионах действительно стало больше. Если учесть вылет «Енисея» и «Анжи», на которых народ особо не ходил, и повышение в классе «Сочи» с «Тамбовом», то очередной рекорд по общей посещаемости турнира выглядит вполне реальным достижением.



Букмекеры, разумеется, и здесь не остались в стороне. Аналитики выставили любопытные линии на количество зрителей на первых домашних матчах пяти клубов РПЛ. Рассмотрим предложения экспертов более подробно.

Посещаемость первого домашнего матча

1-й тур, 13 июля, 19:00, «Спартак» — «Сочи»

«Открытие Арена» вмещает 45 360 зрителей. Средняя посещаемость красно-белых в прошлом сезоне РПЛ составила 30 941 человек (третье место). На ближайшем матче команды Олега Кононова букмекеры ожидают около 25,5 тыс. болельщиков. Поставить на тотал меньше или больше можно с одинаковым коэффициентом 1.85. «Спартак» не слишком удачно выступил на предсезонном турнире, многие поклонники клуба недовольны главным тренером и трансферной политикой, что может негативно сказаться на посещаемости. С другой стороны, активная часть фанатов добилась ухода Дениса Глушакова, а этот фактор способен добавить на трибунах зрителей, пропускавших матчи из принципа.

1-й тур, 14 июля, 19:00, «Зенит» — «Тамбов»

«Газпром Арена» способна вместить до 68 134 зрителей на футбольных матчах. Средняя посещаемость команды Сергея Семака в прошлом сезоне РПЛ составила 48 122 человек (первое место, примерно на 2 тыс. меньше, чем у «Спартака» и ЦСКА вместе взятых). На ближайшем матче сине-бело-голубых эксперты предполагают увидеть порядка 45,5 тыс. зрителей. Сделать ставку на тотал меньше или больше можно с одинаковым коэффициентом 1.85. Если учесть, как руководство «Зенита» старается привлекать на стадион разные категории болельщиков яркими акциями, то реальная цифра может превзойти ожидания аналитиков.

1-й тур, 15 июля, 20:00, «Локомотив» — «Рубин»

«РЖД Арена» вмещает 28 800 зрителей. Средняя посещаемость «железнодорожников» в прошлом сезоне РПЛ составила 15 096 человек (девятое место), а на игру с казанцами пришло 13 263 болельщика. На ближайшем матче команды Юрия Сёмина букмекеры ожидают около 14,5 тыс. зрителей. Поставить на тотал меньше или больше можно с одинаковым коэффициентом 1.85. Вполне возможно, что удачное выступление красно-зелёных в Суперкубке позволит пробить установленный рубеж. Фанаты обожают Сёмина.

2-й тур, 20 июля, 19:00, ЦСКА – «Оренбург»

«ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. зрителей. Средняя посещаемость «армейцев» в прошлом сезоне РПЛ составила 19 289 человек (шестое место), а на игру с «Оренбургом» пришло 16 419 болельщиков. На ближайшем домашнем матче коллектива Виктора Гончаренко эксперты предполагают увидеть около 18,5 тыс. зрителей. Сделать ставку на тотал меньше или больше можно с одинаковым коэффициентом 1.85. Выкуп Влашича, сохранение Фернандеса и Чалова явно добавят оптимизма фанатам красно-синих.

2-й тур, 21 июля 19:00, «Динамо» – «Рубин»

«ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» вмещает 25 716 зрителей. Бело-голубые провели лишь один поединок на новом сооружении в прошлом сезоне РПЛ, посещаемость составила 23 340 человек (условное четвёртое место в сравнении со средними показателями других арен). На ближайшем домашнем матче команды Дмитрия Хохлова букмекеры ожидают около 23,5 тыс. зрителей. Поставить на тотал меньше или больше можно с одинаковым коэффициентом 1.85. Постепенное усиление состава, серьёзные амбиции и почти заполненный стадион дают неплохие шансы «Динамо» обойти по посещаемости «Спартак» на старте РПЛ, если фанаты красно-белых не доберутся до прогнозируемого экспертами показателя.