На трансферной саге Неймара мы тоже можем заработать

В летнее межсезонье, пожалуй, главной трансферной сагой и основным источником противоречивых новостей является ситуация с Неймаром и его бесконечным окружением. Талантливый форвард разругался с руководством «ПСЖ», объявил о желании вернуться в «Барселону», а затем «Чемпионат» и его читатели попросту утомились от количества уток, фейков и выдумок различных журналистов.



Два года назад между «ПСЖ» и «Барселоной» началась холодная война. Каталонцы захотели забрать Верратти, на что шейхи ответили настоящим взрывом трансферного рынка в виде выплаты € 222 млн за Неймара, прописанных в контракте в качестве отступных. Статистика у бразильца за время выступления во Франции потрясающая, но поведение, травмы и различные выходки вместе с провалами в Европе вряд ли радовали фанатов парижан.

Букмекеры внимательно следят за ситуацией вокруг капризного форварда и даже выставляют свои котировки на то, где окажется Неймар в ближайшем времени. Аналитики рассматривают только два варианта для бразильца: Париж или Барселона. На «ПСЖ» эксперты дают коэффициент около 1.50, а на сине-гранатовых в районе 2.40.



На портале Transfermarkt.ru стоимость бразильца установлена на отметке € 180 млн. В футбольном мире не так много клубов, способных потянуть трансфер, зарплату и остальные запросы Неймара, но несколько вариантов для совершения настоящей бомбы всё же имеются. Мы постараемся оценить шансы двух главных претендентов и дать свой прогноз на развитие событий.

«ПСЖ»

Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года, и в определённом контексте данный срок очень важен. Во-первых, за три сезона до окончания соглашения клуб-продавец имеет все основания диктовать свои условия, так как нет риска бесплатной потери игрока в ближайшее время.



Благодаря хакерам, пролившим свет на огромное количество документов, весь футбольный мир узнал, что проект «ПСЖ» и инвестиции шейхов в Лигу 1 преследовали только одну цель: проведение ЧМ-2022 в Катаре. Когда главный турнир планеты завершится, то парижский клуб запросто может превратиться в «Анжи» (или «Анже»), а до этого времени руководство команды способно пойти на принцип и сгноить в дубле одного из самых талантливых нападающих десятилетия.



Называя вещи своими именами, «ПСЖ» никто не считает за настоящий суперклуб. В Париж едут только за деньгами, в Европе команда несколько раз не оправдала ожиданий, а шейхам очень важно, чтобы их уважали. Владельцы французского гранда, похоже, серьёзно настроены продать Неймара куда угодно, кроме «Барселоны».



После покупки Роналду «Ювентус» готов сделать следующий шаг на пути к Лиге чемпионов, пора обновлять линию нападения «Баварии», Флорентино Перес порой сначала совершает трансфер, а только потом тренеру приходится умещать всех звёзд на поле, да и о шейхах из Манчестера также не стоит забывать. На бумаге трансфер Неймара из «ПСЖ» или его сохранение не выглядят однозначными, поэтому от ставки здесь лучше воздержаться.

«Барселона»

Лучшие годы Месси и его наиболее продуктивных партнёров постепенно заканчиваются, из-за чего руководство каталонцев старается всеми силами продлить окно возможностей для своего золотого состава. Безумные трансферы «Барселоны» оказались провальными. Если раньше в стан сине-гранатовых переходили те, кто подходят под клубную философию или обладают каким-то сумасшедшим талантом, то с недавних пор чуть ли не каждое приобретение вызывает огромное количество вопросов.



В нынешнее межсезонье к каталонцам уже присоединились де Йонг и Гризманн, но именно подписание Неймара сделает «Барселону» фаворитом во всех турнирах. У бразильца фантастическое взаимопонимание с Месси и Суаресом, а тройка МСН, возможно, лучшая в истории футбола. После ухода форварда в «ПСЖ» сине-гранатовые так и не смогли взять Лигу чемпионов, теперь пришла пора действовать.

Вопрос финансового фэйр-плей, безусловно, важен, однако, при желании «Барселона» спокойно продаст игроков на нужную сумму. Уже на выручку пришёл «Зенит», в теории можно снизить ценник на тех же Коутиньо и Дембеле, вариантов у боссов каталонцев достаточно. Другое дело, что «ПСЖ» хочет продолжить наказывать и Неймара, и своего главного обидчика в Лиге чемпионов.



Всем известно, что «Барселоне» абсолютно наплевать на все правила приличия, когда дело доходит до переговоров и потенциальных сделок. Сине-гранатовые пойдут на что угодно, чтобы нужный футболист оказался в их команде, но бросить вызов такому положению готовы единицы. У «ПСЖ» уже испорчена репутация, а теоретическое возвращение бразильца в Испанию станет свидетельством того, что о Париж можно вытирать ноги.



Гордые шейхи вряд ли позволят подобное унижение, поэтому, на наш взгляд, выгодно брать ставку — Неймар не перейдёт в «Барселону» в нынешнее трансферное окно. Например, в БК «Фонбет» выбранный вариант идёт с коэффициентом 1.50.



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